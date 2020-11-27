Водитель такси погиб после столкновения с двумя авто и деревом в Москве

По информации полиции, 55-летний мужчина был за рулем машины Kia Rio. Иномарка столкнулась с BMW, которая в свою очередь врезалась в Hyundai.

«После чего указанный автомобиль Kia Rio произвел наезд на бордюрный камень и выехал на газон с последующим наездом на дерево», — уточнили правоохранители.

Водитель такси скончался на месте от полученных травм. Другие два участника аварии не пострадали.