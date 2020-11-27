27 ноября 2020, 15:12
Водитель такси погиб после столкновения с двумя авто и деревом в Москве
Водитель такси погиб после столкновения с двумя автомобилями и деревом на шоссе Энтузиастов в столице, информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По информации полиции, 55-летний мужчина был за рулем машины Kia Rio. Иномарка столкнулась с BMW, которая в свою очередь врезалась в Hyundai.
«После чего указанный автомобиль Kia Rio произвел наезд на бордюрный камень и выехал на газон с последующим наездом на дерево», — уточнили правоохранители.
Водитель такси скончался на месте от полученных травм. Другие два участника аварии не пострадали.