Водитель такси не пропустил Fеrrаri в Петербурге и лишился двигателя. Видео

Жуткая авария в Петербурге. Водитель такси повернул на перекрестке и не заметил Ferrari, которая на полной скорости ехала прямо. Без пострадавших не обошлось.

Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». Удар был такой силы, что у такси вырвало двигатель, а Ferrari сильно искорежило.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Ferrari», — рассказали «360» в ГИБДД города.

Все случилось на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны с Введенской улицей в Петербурге на глазах у десятка зевак.

Пострадали три человека: водители обоих автомобилей и пассажир такси. Причем водитель такси в тяжелом состоянии. Тот, кто был за рулем Ferrari, пострадал чуть меньше.

Днем ранее в Петербурге случилась авария с тремя автомобилями. Одна из легковушек на высокой скорости боком пронеслась по дороге. Некоторые приняли это за отработку технического трюка. Но в ГИБДД в этом не увидели постановки.