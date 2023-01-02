Эксклюзив 02 января 2023, 19:23 Водитель такси из-за инсульта попал в ДТП с двумя иномарками в Москве Источник «360»: водитель такси из-за инсульта попал в аварию с Toyota и Honda в Москве РИА «Новости»

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ДТП с двумя иномарками и такси произошло на проспекте 60-летия Октября в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его информации, у таксиста, предположительно, случился инсульт за рулем. В результате аварии пострадал ребенок 12 лет.

Участниками ДТП стали Toyota, Honda и автомобиль такси. Машины столкнулись перед съездом на Третье транспортное кольцо. На место прибыла скорая помощь, уточнил источник.

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По предварительным данным, пострадавший ребенок был в одном из автомобилей вместе с матерью. Характер травм и состояние пострадавшего пока неизвестны.

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Все подробности и обстоятельства аварии уточняются.