Водитель такси грозился зарезать рабочего, который перегородил ему путь
По адресу Ленинский проспект дом 72 рабочие выполняли строительные работы. Для этого они вызвали подъемный кран, который временно перегородил одну проезжую полосу. В этот момент к крану подъехал автомобиль «Яндекс.Такси». Один из рабочих подошел к водителю и попросил того немного подождать или объехать строительный кран, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
В ответ на просьбу таксист заявил, что у него нет времени ждать, а переезжать две сплошных он не будет. После этого водитель такси продолжил движение. Но рабочий был вынужден перегородить машине путь.
В результате таксист вышел из машины и с предметом, похожим на нож, и направился в сторону строителя. Мужчина успел убежать от нападающего, когда услышал в след угрозы. Таксист пообещал вернуться вечером и зарезать рабочего.
Когда приехали сотрудники полиции, таксист уже скрылся с места. В ведомстве заявили, что по данному заявлению будет проводиться проверка.