Водитель такси грозился зарезать рабочего, который перегородил ему путь

В среду на дороге Гагаринского района произошел конфликт между водителем такси и рабочим. После конфликта таксист обещал вернуться и зарезать оппонента.

По адресу Ленинский проспект дом 72 рабочие выполняли строительные работы. Для этого они вызвали подъемный кран, который временно перегородил одну проезжую полосу. В этот момент к крану подъехал автомобиль «Яндекс.Такси». Один из рабочих подошел к водителю и попросил того немного подождать или объехать строительный кран, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

В ответ на просьбу таксист заявил, что у него нет времени ждать, а переезжать две сплошных он не будет. После этого водитель такси продолжил движение. Но рабочий был вынужден перегородить машине путь.

В результате таксист вышел из машины и с предметом, похожим на нож, и направился в сторону строителя. Мужчина успел убежать от нападающего, когда услышал в след угрозы. Таксист пообещал вернуться вечером и зарезать рабочего.

Когда приехали сотрудники полиции, таксист уже скрылся с места. В ведомстве заявили, что по данному заявлению будет проводиться проверка.