Происшествия 06 декабря 2023, 12:50 Водитель сжег три автомобиля из-за ссоры с руководством таксопарка в Краснодаре

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Правоохранители задержали в Краснодаре 33-летнего приезжего, подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, мотивом преступления стала ссора водителя с руководством таксопарка. После конфликта фигурант облил горючим три автомобиля на Кожевенной улице и устроил пожар.

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Ущерб оценили в четыре миллиона рублей. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.