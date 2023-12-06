06 декабря 2023, 12:50
Водитель сжег три автомобиля из-за ссоры с руководством таксопарка в Краснодаре
Правоохранители задержали в Краснодаре 33-летнего приезжего, подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, мотивом преступления стала ссора водителя с руководством таксопарка. После конфликта фигурант облил горючим три автомобиля на Кожевенной улице и устроил пожар.
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Ущерб оценили в четыре миллиона рублей. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Краснодар
МВД РФ
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