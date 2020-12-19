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    19 декабря 2020, 19:33

    Водитель сжег свою машину на дороге в Екатеринбурге «из-за бабы»

    Алена Макаренко

    Житель Екатеринбурга облил свою машину бензином, кинул в нее спичку и ушел. Говорит, «из-за бабы». Об этом «360» рассказали свидетели происшествия.

    ЧП случилось на улице Смазчиков в Пионерском районе, возле остановки «Пионерская». Водитель сжег свою машину прямо посреди дороги.

    «Мужчина облил автомобиль бензином, кинул спичку и скрылся», — рассказала Дарья.

    «Мужчина поджег [машину] из-за девушки, под ее окнами», — подтвердила другая свидетельница, Анастасия.

    «Мужчина остановился на дороге, вышел из нее, кинул спичку и побежал на обочину. К тому же вроде как не было номеров», — написал «360» Владимир.

    Водитель сжег свою машину на дороге в Екатеринбурге «из-за бабы» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Автомобиль выгорел дотла.

    Один из очевидцев догнал местного жителя и узнал причину поступка, сообщило издание E1.ru.

    «Мужики его догнали, стали спрашивать, что случилось. Он говорит: „Из-за бабы“. Поставил, говорит, под окнами ее и поджег», — поделился он информацией.

    Пожарные потушили огонь за три минуты, сообщили в МЧС по Свердловской области. На место выезжали две пожарные машины и 11 спасателей.

    Девушка — та самая «баба» — не прокомментировала новость.