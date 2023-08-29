Водитель Subaru в Екатеринбурге протаранил машину с семьей из-за глубокой лужи | 360°

29 августа 2023, 13:58
Водитель Subaru в Екатеринбурге протаранил машину с семьей из-за глубокой лужи
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух машин, в одной из которых находилась семья с двумя детьми. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Автомобиль Subaru на большой скорости въехал в глубокую лужу и попал в водяной клин. Это явление, при котором машина теряет сцепление с поверхностью. В результате иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в Toyota. Во втором авто находилась семья с двумя детьми. Так как все участники аварии были пристегнуты, никто не пострадал.
ДТП
Реклама
Реклама