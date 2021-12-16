16 декабря 2021, 23:26
Водитель Subaru разбился насмерть в Кировском районе Новосибирска
Водитель автомобиля Subaru Forester разбился насмерть в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
ДТП произошло 16 декабря. Машина передвигалась по улице Петухова. Рядом с домом № 12 водитель столкнулся с такси.
В результате иномарка вылетела с трассы, после чего столкнулась с фонарным столбом и деревом. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.