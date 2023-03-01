Происшествия 01 марта 2023, 11:57 Водитель стал жертвой ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

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Авария произошла накануне на 112-м километре автодороги Миллерово — Вешенская. 40-летний водитель Hyundai Accent при обгоне врезался в отечественное авто ВАЗ-2115, которое двигалось на встречном направлении. После столкновения второй автомобилист получил смертельные травмы и умер. Выжившего водителя иномарки доставили в больницу.