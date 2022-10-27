Водитель стал жертвой ДТП в Курганской области | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 16:42 Водитель стал жертвой ДТП в Курганской области

Читать 360tv в

В Курганской области произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград».

Реклама

ДТП случилось в минувший вторник на дороге Курган — Звериноголовское. 63-летний водитель LADA Kalina врезался в машину, которая ехала спереди. «Дни.ру» написали, что автомобилист получил смертельные травмы и скончался. Годовалая девочка, находившаяся в салоне LADA, пострадала.