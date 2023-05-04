Происшествия 04 мая 2023, 14:11 Водитель стал жертвой ДТП в Адыгее

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В Адыгее произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на республиканское МВД.

ДТП случилось в Красногвардейском районе. Водитель отечественного авто не справился с управлением и влетел в металлический отбойник. Автомобилист получил смертельные травмы и умер на месте. Два его пассажира пострадали. Их госпитализировали. Отмечается, что у погибшего не было страхового полиса и водительских прав.