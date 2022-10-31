Водитель стал жертвой ДТП на Урале | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 22:53 Водитель стал жертвой ДТП на Урале

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В Челябинской области произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

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ДТП случилось на дороге между Троицком и Челябинском. Водитель ВАЗ-21104 выехал на встречку и столкнулся с иномаркой Chery. В итоге автомобилист получил смертельные травмы и умер. Управлявший иномаркой мужчина и его пассажирка пострадали и попали в больницу.