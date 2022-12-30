Происшествия 30 декабря 2022, 03:36 Уголовное дело возбудили против сбившего ребенка жителя Магнитогорска

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Серьезное ДТП произошло на улице Локомотивной в Магнитогорске Челябинской области. Там под колесами автомобиля погиб ребенок. Против водителя возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по городу.

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Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, однако водитель SMA-7161 все равно наехал на девятилетнего мальчика. В результате он погиб на месте происшествия от полученных травм. Против виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».