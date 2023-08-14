Происшествия 14 августа 2023, 07:22 Водитель спровоцировал в Забайкалье ДТП с 4 погибшими, но сам не пострадал — МВД МВД Забайкалья: в ДТП на трассе Чита — Забайкальск погибли 4 человека

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В Читинском районе случилось крупное ДТП. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали шестеро. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Авария произошла ночью 14 августа на трассе Чита — Забайкальск около населенного пункта Атамановка. Mitsubishi Lancer, по предварительной версии, выехал на встречку и столкнулся с Honda. Погиб один пассажир первого авто и трое — второго, в том числе два непристегнутых к детским креслам ребенка. Шесть человек получили травмы разной степени тяжести, среди них тоже дети.

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Оба водителя находились в трезвом состоянии, предполагаемый виновник аварии не пострадал.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

Следователи осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Лефортовском тоннеле Москвы 13 августа легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и перевернулся. Дептранс Москвы показал кадры с места аварии.