Происшествия 21 февраля 2023, 22:17 Водитель спровоцировал ДТП, а после избил сотрудника ДПС под Екатеринбургом

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Водитель Volkswagen Polo спровоцировал аварию на Березовском тракте под Екатеринбургом, а после избил сотрудника ГИБДД и прохожего. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

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Автомобилем управлял 41-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai Elantra и Mazda 3. В результате водитель последней машины получил травму живота, его доставили в медицинское учреждение. После ДТП владелец Volkswagen Polo избил кулаками прохожего и сотрудника ДПС.