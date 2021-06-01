Водитель спровоцировал аварию с тремя погибшими в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области выехавший на встречную полосу водитель спровоцировал ДТП со смертью трех человек.

Как сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, смертельная авария произошла на магистрали М-4 «Дон». Водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где в это время ехала Lada.

Из-за лобового удара отечественный автомобиль отбросило в кювет. Его водитель и пассажиры погибли.

Сейчас полиция устанавливает детали трагедии.