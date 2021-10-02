Водитель спорткара разбился насмерть в Москве

Водитель спорткара скончался на месте аварии в Москве 2 октября. Смертельное столкновение произошло на улице Нижние Мневники, сообщил ТАСС.

Водитель спортивного Audi R8 на высокой скорости врезался в дорожный отбойник. В результате сильного удара машина загорелась, а водитель погиб на месте.

Удар был настолько сильным, что от легковушки практически ничего не осталось. Сотрудники экстренных служб собирали обломки автомобиля с четырех автомобильных полос. По предварительной информации, в салоне Audi находился только один человек.

В пресс-службы столичного МВД подтвердили информацию об аварии. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

В мае на Пресненской набережной Москвы произошла авария с участием сразу трех дорогих спорткаров. Участок дороги не поделили между собой водители Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti. Кадры аварии в своем Instagram разместил автоблогер Михаил Литвин.

1 апреля блогер Эдвард Бил устроил ДТП на Садовом кольце в Москве. Блогер, управлявший спорткаром Audi RS6, выехал на полосу встречного движения и протаранил Volkswagen. Водителю было предъявлено обвинение.