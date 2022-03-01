Водитель спортивного автомобиля врезался в пост ДПС в Краснодаре

Авария с участием красного автомобиля Ford Mustang случилась накануне около Театра драмы в Краснодаре. Спорткар въехал в пост ДПС и сбил полицейского на островке безопасности, написал «Царьград».

По словам руководителя пресс-службы УМВД по Краснодару Артема Коноваленко, водитель Ford Mustang ехал по улице Буденного со стороны Рашпилевской. Не вписавшись в поворот, он въехал в пост ДПС, сбил полицейского, а после врезался в Hyundai и Toyota.

«По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы УМВД по Краснодару.