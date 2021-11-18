Водитель социального такси из Санкт-Петербурга ударил пожилого инвалида

57-летний житель Санкт-Петербурга, работающий в социальной службе такси, ударил пожилую женщину с первой группой инвалидности и избил очевидицу произошедшего. На мужчину заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры центрального района города.

«Прокуратура Центрального района Санкт Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия), а также ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений)», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел еще 15 сентября на Кавалергардской улице. Тогда обвиняемый ударил женщину-инвалида «из хулиганских побуждений». Кроме того, он нанес побои очевидице случившегося.

Как отметили в прокуратуре, свою вину водитель социального такси не признал. Уголовное дело передали в Смольнинский районный суд. Теперь мужчине грозит до двух лет тюремного заключения.

17 ноября в Санкт-Петербурге нашли расчлененный труп пенсионера — его упаковали в две сумки и бросили в реку Смоленка. СК показал видео с сыном погибшего. Предположительно, именно он оказался убийцей пожилого мужчины.