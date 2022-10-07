Водитель Собчак после ДТП в Сочи получил реальный срок | 360°

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Водитель Собчак после ДТП в Сочи получил реальный срок

Суд приговорил водителя Собчак к двум годам колонии-поселения

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Суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя журналистки Ксении Собчак, ставшего виновником ДТП с летальным исходом в Сочи. Об этом сообщили представители объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Их слова процитировал ТАСС.

«Адлерским районным судом города Сочи окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Олега Цоя», — заявили они.

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Водителю вменили нарушение части третьей статьи 264 УК России. В совокупности ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии-поселении. Также запретили в течение трех лет водить машину.

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По словам представителей ведомства, приговор в законную силу не вступил. При этом водитель сознался в содеянном и раскаялся. Также он попросил прощения у пострадавших и предложил компенсацию.

Сама авария произошла в октябре прошлого года. Водитель вез Собчак в аэропорт. В определенный момент он нарушил ПДД, в результате чего погибла женщина, Еще двое человек пострадали.

Суд

Ксения Собчак

Сочи

ДТП с Ксенией Собчак в Сочи

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