11 января 2023, 21:53
Водитель снегоуборочной машины засыпал ребенка снегом в Ленинградской области
Водитель снегоуборочной техники завалил снегом маленького ребенка в Гатчине Ленинградской области. Мальчик мог погибнуть, однако на помощь ему пришли прохожие. Об этом сообщили Nation News.
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Как рассказали очевидцы случившегося, водитель не увидел мальчика и начал выгружать снег. Свидетели случившегося помогли ему выбраться. Они откопали ребенка с помощью лопаты. Мальчик выжил и не получил никаких травм.
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