11 декабря 2022, 09:31
Водитель снегоуборочной машины погиб в аварии с внедорожником в центре Москвы
Дептранс Москвы сообщил о гибели дворника под колесами внедорожника в центре города
Авария с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники произошла на Страстном бульваре в центре Москвы утром 11 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В ведомстве уточнили, что машины столкнулись в 06:30 на Страстном бульваре в районе дома № 8А. На месте работают оперативные службы, подробности инцидента и информация о пострадавших уточняются.
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В столичном дептрансе обратили внимание, что движение по Нарышкинскому проезду осуществляется только по одной полосе, и попросили водителей это учитывать.
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По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в результате столкновения легкового автомобиля со снегоуборочной техникой погиб один человек.
«От полученных травм водитель снегоуборочной техники скончался на месте», — привело сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что водитель внедорожника с места происшествия скрылся, его уже задержали сотрудники полиции.
Москва 2022
ДТП
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