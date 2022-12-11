Происшествия 11 декабря 2022, 09:31 Водитель снегоуборочной машины погиб в аварии с внедорожником в центре Москвы Дептранс Москвы сообщил о гибели дворника под колесами внедорожника в центре города РИА «Новости»

Читать 360tv в

Авария с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники произошла на Страстном бульваре в центре Москвы утром 11 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что машины столкнулись в 06:30 на Страстном бульваре в районе дома № 8А. На месте работают оперативные службы, подробности инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Реклама

В столичном дептрансе обратили внимание, что движение по Нарышкинскому проезду осуществляется только по одной полосе, и попросили водителей это учитывать.

Реклама

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в результате столкновения легкового автомобиля со снегоуборочной техникой погиб один человек.

«От полученных травм водитель снегоуборочной техники скончался на месте», — привело сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что водитель внедорожника с места происшествия скрылся, его уже задержали сотрудники полиции.