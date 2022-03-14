Водитель снегохода сбил пешехода в ЯНАО

В селе Самбург Пуровского района ЯНАО произошла авария с участием снегохода. Водитель транспортного средства не заметил пешехода в темное время суток, написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

Как рассказали в ведомстве, водитель снегохода «Буран» двигался задним ходом по улице Шафеева, не заметил человека и наехал на него. Мужчину доставили в медицинское учреждение.

С начала 2022 года на дорогах Ямала погибло три человека, еще 63 получили травмы. Всего было зафиксировано 1154 аварии.