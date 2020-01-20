Водитель снегохода потерялся на Камчатке и 3 дня грелся у костра в -20

Спасатели нашли водителя снегохода на севере Камчатки, который потерялся в непогоду. Три дня он находился на улице и согревался с помощью костра.

Случай произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. Как сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю, в экстренные службы обратился житель Карагинского района. Он заявил, что его 39-летний брат уехал из села Ивашка в село Карага и исчез.

На поиски вышли спасатели и волонтеры. Они прошли 500 километров предполагаемого маршрута пропавшего. Люди обыскали охотничьи домики, родовые общины, местные водоемы. Водителя снегохода нашли недалеко от устья реки Макаровка.

Оказалось, что мужчина выехал из Ивашки в Карагу в плохие погодные условия. В какой-то момент он сбился с пути. Когда местный житель понял, что заблудился, то стал жечь бензин для согрева. При этом температура воздуха составляла -15…-20 градусов.

«Выяснилось, что мужчина провел возле костра около трех суток», — сказано в сообщении ведомства.

Спасатели посадили найденного мужчину на свой снегоход и отвезли в больницу. Пострадавший получил легкую степень обморожения кистей и стоп.