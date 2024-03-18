Происшествия 18 марта 2024, 17:32 Водитель снегохода погиб на трассе в ЯНАО

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Водитель снегохода стал жертвой ДТП на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла в районе подъезда к горнолыжному комплексу «Октябрьский». По предварительным данным, автомобилист съехал с дороги, из-за чего транспортное средство опрокинулось.

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Мужчина получил серьезные травмы и скончался до прибытия бригады скорой помощи. Организована проверка.