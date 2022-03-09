Водитель снегохода наехал на пешехода в ЯНАО

Авария с участием снегохода произошла 8 марта в селе Яр-Сале на улице Советской. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

По данным ведомства, водитель снегохода не заметил пешехода и наехал на него. Пострадавшего доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

В ведомстве уточнили, что с начала года на ямальских дорогах произошло 1088 ДТП, в них три человека погибли и 57 получили травмы.