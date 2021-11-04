Водитель сломал руку подростку, который случайно задел его машину бутылкой

В Горнозаводске водитель сломал подростку руку, потому что он случайно задел его машину бутылкой. Но вместо больницы его увезли в полицию. Мама мальчика пожаловалась на это уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову. Она заявила, что избиение сына расследовали необъективно.

По ее словам, в июне ее несовершеннолетнего сына избили, сломали руку и обругали нецензурно.

«Как пояснила мать подростка, он прогуливался с другом и играл пластиковой бутылкой, частично наполненной водой», — передал сайт 59.ru слова представителя аппарата регионального омбудсмена.

Из-за ветра бутылка отскочила в машину. Владелец иномарки сильно разозлился и решил наброситься на мальчика. Мама пострадавшего попросила омбудсмена помочь в расследовании этого дела. Она также призвала привлечь к ответственности виновных.

Как оказалось, полицейский не стал разбираться детально, а просто отвез подростка в отделение. Хотя у него была сломана рука. Женщина уверена, что полицейский был явно на стороне обидчика. Но и здесь несправедливое отношение не закончилось. Мама мальчика уточнила, что в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав тоже отказались решать проблему профессионально. Вместо этого сотрудники решили поговорить с подростком в устрашительном и обвинительном тоне.

После обращения к омбудсмену уголовное дело по обвинению владельца автомобиля в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести направили прокурору, чтобы утвердить обвинительное заключение. Полицейскому было объявлено взыскание. Также двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности за халатность.