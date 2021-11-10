Водитель скутера погиб в ДТП в Уфе

Смертельное ДТП со скутером произошло в Уфе, Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на ГИБДД Башкирии.

Водитель скутера врезался в дерево. Он скончался от полученных травм. Также его пассажира доставили в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Авария с участием фуры и автомобиля Lada произошла накануне на 46 километре трассы Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль на повороте.