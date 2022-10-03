Водитель скутера погиб в ДТП в Ростовской области | 360°

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Мир
03 октября 2022, 23:20
Маск отметил превосходство России над Украиной в ресурсах
Мир
03 октября 2022, 23:18
План Маска по примирению России и Украины назвали «отрезвляющим для Запада»
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Наука
03 октября 2022, 23:13
Невероятные открытия и церемония награждений офлайн. Чего ждать от Нобелевской премии — 2022
Криминал
03 октября 2022, 23:11
Бывшего уголовника заподозрили в убийстве человека в хостеле Санкт-Петербурга
Мир
03 октября 2022, 23:10
ВКС России уничтожили 13 боевиков в Сирии
Транспорт
03 октября 2022, 23:00
Автоэксперт Попов: водители маршруток за рулем лазурных автобусов увеличили число ДТП
Происшествия
03 октября 2022, 22:54
Пенсионерка погибла в аварии в Екатеринбурге
Эксклюзив
03 октября 2022, 22:49
«Помощник гендиректора Пулково» обматерила посетителя ресторана из-за трека «Любэ»
Криминал
03 октября 2022, 22:45
Мужчина устроил дебош на борту самолета, летевшего в Толмачево