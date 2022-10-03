Водитель скутера погиб в ДТП в Ростовской области | 360°

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Водитель скутера погиб в ДТП в Ростовской области

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Смертельное ДТП произошло в Ростовской области. Там перевернулся скутер. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

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Ситуация произошла в воскресенье, 2 октября, неподалеку от хутора Гундорова в Орловском районе. Водитель скутера не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось. В результате водитель получил серьезные травмы. Он погиб до приезда врачей. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

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