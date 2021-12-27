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    27 декабря 2021, 09:12

    Водитель скорой в Амурске спас ребенка, гулявшего на морозе без теплой одежды

    Екатерина Боснак

    Водитель машины скорой помощи в Амурске спас двухлетнего ребенка, который ходил по улице без верхней одежды. Об этом 27 декабря сообщил и. о. главного врача Амурской больницы Леонид Ганов.

    Водитель скорой в Амурске спас ребенка, гулявшего на морозе без теплой одежды

    Сотрудник больницы по пути на вызов увидел маленького мальчика, одетого совсем не по погоде и гуляющего в одиночестве. Водитель скорой забрал ребенка, пока фельдшер работал с пациентом. В это время температура на улице была примерно −40 градусов.

    «Наш сотрудник поступил как любой бы на его месте. Ребенка забрал в теплую машину, укутал его в свою куртку и отвез в больницу. Малыш на морозе провел немного времени. Сильных обморожений получить не успел», — описал подробности главврач, его процитировало издание «Хабаровский край сегодня».

    Сейчас ребенок остался в медицинском учреждении. Издание написало, что мальчик родился в многодетной семье.

    Причины и обстоятельства случившегося начали выяснять органы опеки и надзорные органы, написали «Известия». Амурская городская прокуратура также начала проверку.