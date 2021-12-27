Водитель скорой в Амурске спас ребенка, гулявшего на морозе без теплой одежды

Водитель машины скорой помощи в Амурске спас двухлетнего ребенка, который ходил по улице без верхней одежды. Об этом 27 декабря сообщил и. о. главного врача Амурской больницы Леонид Ганов.

Сотрудник больницы по пути на вызов увидел маленького мальчика, одетого совсем не по погоде и гуляющего в одиночестве. Водитель скорой забрал ребенка, пока фельдшер работал с пациентом. В это время температура на улице была примерно −40 градусов.

«Наш сотрудник поступил как любой бы на его месте. Ребенка забрал в теплую машину, укутал его в свою куртку и отвез в больницу. Малыш на морозе провел немного времени. Сильных обморожений получить не успел», — описал подробности главврач, его процитировало издание «Хабаровский край сегодня».

Сейчас ребенок остался в медицинском учреждении. Издание написало, что мальчик родился в многодетной семье.

Причины и обстоятельства случившегося начали выяснять органы опеки и надзорные органы, написали «Известия». Амурская городская прокуратура также начала проверку.