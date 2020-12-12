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    12 декабря 2020, 02:51

    Водитель скорой помощи сбил пешехода и увез его в больницу

    Анатолий Минкин

    Машина скорой помощи в Среднеуральске сбила пешехода на «зебре». Водитель медицинского автотранспорта не растерялся и доставил пострадавшего в больницу. Об этом сообщило издание «Екатеринбург онлайн».
    Водитель скорой помощи сбил пешехода и увез его в больницу

    Авария произошла на Советской улице. Пешеход шел на разрешенный сигнал светофора, когда на него наехала машина скорой помощи. Водитель доставил пострадавшего в больницу, но о том, что он виноват в ДТП рассказывать не стал.

    Врачи осмотрели пострадавшего пешехода и диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану головы.

    Водителя быстро нашли. В ходе экспертизы выяснилось, что в машине он находился один и был трезв. Сам он заявил, что ехал со скоростью 30 километров в час, а красный сигнал светофора он не заметил.

    Общий водительский стаж у него составляет 37 лет, за которые его оштрафовали только два раза.

    В Управлении ГИБДД сообщили, что водителю придется ответить за два административных правонарушения «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «Невыполнение водителем требований в связи с ДТП».