Водитель скорой помощи сбил пешехода и увез его в больницу

Авария произошла на Советской улице. Пешеход шел на разрешенный сигнал светофора, когда на него наехала машина скорой помощи. Водитель доставил пострадавшего в больницу, но о том, что он виноват в ДТП рассказывать не стал.

Врачи осмотрели пострадавшего пешехода и диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану головы.

Водителя быстро нашли. В ходе экспертизы выяснилось, что в машине он находился один и был трезв. Сам он заявил, что ехал со скоростью 30 километров в час, а красный сигнал светофора он не заметил.

Общий водительский стаж у него составляет 37 лет, за которые его оштрафовали только два раза.

В Управлении ГИБДД сообщили, что водителю придется ответить за два административных правонарушения «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «Невыполнение водителем требований в связи с ДТП».