Происшествия 28 июня 2023, 17:44 Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Свердловской области

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В городе Североуральске в результате ДТП с участием бетономешалки погиб водитель скорой помощи. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла накануне на 133-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель. Машина скорой медицинской помощи столкнулась с грузовиком-автобетоносмесителем на базе КамАЗ.

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