Водитель школьного автобуса умер за рулем на Украине

По предварительным данным, 68-летний мужчина перенес инсульт прямо за рулем.

Неуправляемый автобус пересек трамвайные рельсы и врезался в забор стройки. Чудом, за несколько метров до автобуса затормозила грузовая фура.

Сообщается, что пассажирами автобуса были 20 школьников и два учителя. Одна девочка выпала из салона, однако осталась жива.