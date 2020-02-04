04 февраля 2020, 02:31
Водитель школьного автобуса умер за рулем на Украине
В Каменском Днепропетровской области водитель внезапно скончался за рулем автобуса с детьми, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на «Днепр оперативный».
По предварительным данным, 68-летний мужчина перенес инсульт прямо за рулем.
Неуправляемый автобус пересек трамвайные рельсы и врезался в забор стройки. Чудом, за несколько метров до автобуса затормозила грузовая фура.
Сообщается, что пассажирами автобуса были 20 школьников и два учителя. Одна девочка выпала из салона, однако осталась жива.