Происшествия 17 ноября 2023, 13:10 Водитель школьного автобуса переехал ранее сбитого мужчину в Воронеже

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Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на Ленинском проспекте в Воронеже. Сбитого мужчину переехал автобус. Об этом сообщили «Воронежские новости» со ссылкой на данные местной полиции.

По предварительной информации, недалеко от остановки «Добролюбова» 39-летний водитель Chevrolet Niva сбил пешехода. Автомобилист выставил аварийный знак, вызвал бригаду медиков и стал оказывать мужчине первую помощь.

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В какой-то момент пострадавшего переехал школьный автобус под управлением 59-летнего местного жителя. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.