20 февраля 2020, 14:58
Водитель школьного автобус въехал в легковушку
Школьный автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем «Ока» на трассе «станица Тбилисская — станица Нововладимировская» в Краснодарском крае. На момент аварии 27 детей и один взрослый находились в ТС. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Предполагается, что на равнозначном перекрестке водитель автобуса не уступил легковому автомобилю, после чего они столкнулись.
В ДТП пострадали водитель и пассажир «Оки». Им уже оказали медицинскую помощь.
Сотрудники полиции установили, что водитель ПАЗ не выполнил требования ПДД. Сейчас проходит проверка технического состояния автобуса.