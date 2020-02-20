    20 февраля 2020, 14:58

    Водитель школьного автобус въехал в легковушку

    Ольга Ситникова

    Школьный автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем «Ока» на трассе «станица Тбилисская — станица Нововладимировская» в Краснодарском крае. На момент аварии 27 детей и один взрослый находились в ТС. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Предполагается, что на равнозначном перекрестке водитель автобуса не уступил легковому автомобилю, после чего они столкнулись.

    В ДТП пострадали водитель и пассажир «Оки». Им уже оказали медицинскую помощь.

    Сотрудники полиции установили, что водитель ПАЗ не выполнил требования ПДД. Сейчас проходит проверка технического состояния автобуса.