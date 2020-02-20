Водитель школьного автобус въехал в легковушку

Предполагается, что на равнозначном перекрестке водитель автобуса не уступил легковому автомобилю, после чего они столкнулись.

В ДТП пострадали водитель и пассажир «Оки». Им уже оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции установили, что водитель ПАЗ не выполнил требования ПДД. Сейчас проходит проверка технического состояния автобуса.