Водитель сгоревшего спорткара в Москве за два года почти 700 раз нарушил ПДД

Водитель, разбившийся на Audi R8 в Москве, за последние два года нарушил ПДД почти 700 раз. На спорткаре погибший ездил меньше года и успел набрать 257 штрафов.

О «послужном списке» водителя Audi R8 сообщил сайт kp.ru. По данным издания, за рулем иномарки мог находиться 21-летний Роман Марнов. Он занимался бизнесом в сфере недвижимости.

Авария с участием спорткара произошла минувшей ночью на улице Нижние Мневники, в районе дома 62А. На видео, которое опубликовал с места ДТП столичный дептранс, видно, что машина на высокой скорости врезается в отбойник, подлетает в воздух, загорается и распадается на части. В результате погиб только водитель, больше в салоне никого не было.

Обстоятельства и причины ДТП продолжают устанавливать сотрудники полиции.