04 марта 2020, 10:57
Водитель сгорел в грузовике из-за ДТП на трассе
Водитель грузового автомобиля скончался в результате аварии на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Грузовик Freightliner столкнулся с фурой Scania и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль въехал в ГАЗ.
Последнее транспортное средство загорелось от удара, его водитель погиб на месте происшествия. Мужчину, управлявшего Freightliner, госпитализировали с тяжелыми травмами.
Сейчас инспекторы изучают детали ДТП.