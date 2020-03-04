Водитель сгорел в грузовике из-за ДТП на трассе

Грузовик Freightliner столкнулся с фурой Scania и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль въехал в ГАЗ.

Последнее транспортное средство загорелось от удара, его водитель погиб на месте происшествия. Мужчину, управлявшего Freightliner, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сейчас инспекторы изучают детали ДТП.