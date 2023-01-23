Происшествия 23 января 2023, 14:16 Водитель «семерки» погиб в Челябинской области после столкновения с электроопорой

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Смертельная авария произошла в Сосновской районе Челябинской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкрй на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

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ДТП произошло вечером в воскресенье, 22 января. 23-летний водитель за рулем «семерки» по невыясненным причинам съехал с дороги на третьем километре автодороги микрорайона «Вишневая Горка» и врезался в электроопору. В результате столкновения молодой человек погиб на месте. По данному факту организована проверка.