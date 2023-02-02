Происшествия 02 февраля 2023, 14:26 Водитель, сбивший собаку в Нижнем Тагиле, оставил ее умирать на дороге

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В Нижнем Тагиле местные жители разыскивают хозяев травмированной собаки, которую сбили на пешеходном переходе. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

Тагильчанин рассказал, что животное лежало недалеко от магазина на улице Красногвардейской. У собаки была травма головы.

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«Мы поняли, что ее нельзя оставлять тут, на дороге. Поначалу мы подумали, что это труп, но когда подошли поближе, то увидели, что она жива», — рассказал мужчина.

Пострадавшее животное отвезли в «Веселый Шпиц» на ГГМ, где ему оказали необходимую помощь.