02 февраля 2023, 14:26
Водитель, сбивший собаку в Нижнем Тагиле, оставил ее умирать на дороге
В Нижнем Тагиле местные жители разыскивают хозяев травмированной собаки, которую сбили на пешеходном переходе. Об этом написал сайт tagilcity.ru.
Тагильчанин рассказал, что животное лежало недалеко от магазина на улице Красногвардейской. У собаки была травма головы.
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«Мы поняли, что ее нельзя оставлять тут, на дороге. Поначалу мы подумали, что это труп, но когда подошли поближе, то увидели, что она жива», — рассказал мужчина.
Пострадавшее животное отвезли в «Веселый Шпиц» на ГГМ, где ему оказали необходимую помощь.
Животные
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