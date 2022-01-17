Водитель сбил женщину с 11-летним ребенком на переходе в Москве

Женщина и ее 11-летняя дочь попали под машину на нерегулируемом пешеходном переходе на Университетском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в своем Telegram-канале.

Кадрами ДТП поделился Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

Наезд совершил водитель автомобиля Subaru. Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, состояние девочки неизвестно, ее осматривают медики.

«Даже не знал, что здесь есть пешеходный переход», — прокомментировал аварию водитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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