Происшествия 25 января 2023, 19:05 Водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Ставрополе

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Жительница города Ставрополя попала под колеса машины во время пересечения дороги по пешеходному переходу. Об этом сообщил сайт Newstracker.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки при развороте на Российском проспекте не уступил дорогу женщине, которая переходила проезжую часть на зеленый свет. В результате ДТП местная жительница сломала ногу, ее доставили в больницу.

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Как сообщил сайт kp.ru, водитель за рулем легковушки был трезв.