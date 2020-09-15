15 сентября 2020, 15:50
Водитель сбил в Петербурге полицейского, который пытался его остановить
В Санкт-Петербурге мужчина сбил полицейского при задержании. За рулем находился ранее судимый петербуржец, сообщил ТАСС.
«Водитель совершил наезд на полицейского, увеличил скорость и начал движение. Пострадавшему сотруднику полиции после инцидента потребовалась медицинская помощь, в удовлетворительном состоянии с различными травмами его госпитализировали», — заявили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что за рулем иномарки находился не собственник авто, а человек, который угнал этот автомобиль. «Газета.ru» написала, что ранее он уже был судим. В момент наезда на правоохранителя мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел на Дунайском проспекте.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.