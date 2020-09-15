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    15 сентября 2020, 15:50

    Водитель сбил в Петербурге полицейского, который пытался его остановить

    Анастасия Кременчугская

    В Санкт-Петербурге мужчина сбил полицейского при задержании. За рулем находился ранее судимый петербуржец, сообщил ТАСС.

    «Водитель совершил наезд на полицейского, увеличил скорость и начал движение. Пострадавшему сотруднику полиции после инцидента потребовалась медицинская помощь, в удовлетворительном состоянии с различными травмами его госпитализировали», — заявили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    Отмечается, что за рулем иномарки находился не собственник авто, а человек, который угнал этот автомобиль. «Газета.ru» написала, что ранее он уже был судим. В момент наезда на правоохранителя мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Инцидент произошел на Дунайском проспекте.

    Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.

    Новости SMI.FM