Водитель сбил трех пешеходов в Воронеже

Водитель иномарки сбил трех пешеходов в Воронеже. По предварительной информации, ему стало плохо. Однако точную причину предстоит выяснить экспертам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла 13 августа днем, уточнили в ведомстве.

«ДТП случилось в областном центре у дома 141 на проспекте Труда. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Opel, местный житель, двигаясь со стороны улицы Солнечная, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где в последующем допустил наезд на тротуар», — рассказали в пресс-службе МВД.

Три пешехода 56, 53 и 34 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы. В каком они сейчас состоянии, не уточняется. Происшествием занимаются сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства. По словам водителя, ДТП произошло в результате резкого ухудшения его самочувствия. Получил ли водитель травмы, неизвестно.