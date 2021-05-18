Водитель сбил трех пешеходов на юго-востоке Москвы

В Москве, на Волгоградском проспекте, ВАЗ-2106 вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Наезд произошел 18 мая рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте. Об этом сообщили «360» в МВД по Москве.

«На Волгоградском проспекте, в районе дома 32/1, предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов», — сообщили в ведомстве.

По данным источника ТАСС, пострадавшие получили незначительные травмы.

Ранее столичная Госавтоинспекция, по данным СМИ, составила список опасных водителей после аварии с Эдвардом Билом, куда вошли топовые блогеры. В перечень якобы попали автоблогер Евгений (Жекич) Дубровский, Анастасия Ивлеева с автомобилями Mercedes-Benz и Lamborghini, Миша Литвин с Mercedes, Гусейн Гасанов с красными Rolls-Royce, Mercedes и Lamborghini Urus, Блондинка Драйв на BMW M5, Димас из Батайска с BMW M2 Competition, Дима Гордей с коллекцией из Lamborghini, Bentley, BMW и Toyota Camry, Алан Енилеев с Saab 9-5 и Гоша Пчелинов на BMW 3-й серии.