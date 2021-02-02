02 февраля 2021, 16:48
Водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Ивановской области
Школьница попала под машину в Ивановской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.
По данным издания, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. Водитель, сбивший школьницу, оказался трезв. Известно, что его неоднократно штрафовали за превышение скорости.
На него завели два протокола: за непредоставление преимущества пешеходам и невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.