Происшествия 23 января 2023, 20:59 Водитель сбил ребенка во Владивостоке и скрылся с места ДТП

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Неизвестный злоумышленник сбил 11-летнего мальчика во Владивостоке, а после скрылся с места ДТП. На данный момент злоумышленника разыскивает полиция. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Мужчина направлялся в сторону улицы Зои Космодемьянской по придомовой территории. В какой-то момент он сбил мальчика, который переходил дорогу. После ДТП злоумышленник покинул место происшествия. Ребенок получил ушиб голени.

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Сотрудники полиции составили административные протоколы по факту нарушения ПДД и оставления места происшествия.

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