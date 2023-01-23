23 января 2023, 20:59
Водитель сбил ребенка во Владивостоке и скрылся с места ДТП
Неизвестный злоумышленник сбил 11-летнего мальчика во Владивостоке, а после скрылся с места ДТП. На данный момент злоумышленника разыскивает полиция. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Мужчина направлялся в сторону улицы Зои Космодемьянской по придомовой территории. В какой-то момент он сбил мальчика, который переходил дорогу. После ДТП злоумышленник покинул место происшествия. Ребенок получил ушиб голени.
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Сотрудники полиции составили административные протоколы по факту нарушения ПДД и оставления места происшествия.
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ДТП
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