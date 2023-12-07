Происшествия 07 декабря 2023, 15:25 Водитель сбил ребенка на юго-западе Москвы Водитель сбил семилетнего мальчика на улице Паустовского в Москве Прокуратура Москвы

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В Москве, на пешеходном переходе на улице Паустовского, водитель сбил семилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, ребенок переходил дорогу в сопровождении отца, 67-летний водитель не успел затормозить и сбил мальчика.

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Прокуратура взяла на контроль ход расследования аварии.

В понедельник, 4 декабря, белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Информации об их состоянии не поступало. Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице.

На дорогах гололед, поэтому Госавтоинспекция просит водителей быть предельно осторожными, ехать на заранее выбранной пониженной передачи, а также соблюдать дистанцию и пропускать пешеходов.