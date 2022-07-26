Водитель сбил ребенка и скрылся в Тобольске

Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 13-летнего подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП в Тобольске. О происшествии рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

ДТП произошло в шестом микрорайоне Тобольска. Машина сбила ребенка во дворе дома. Мальчик получил травму ноги. Полиция разыскивает виновника происшествия.

«Мы обращаемся к очевидцам ДТП с просьбой помочь в поисках нарушителя. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности вышеуказанного водителя, обратитесь в отдел полиции», — отметили в пресс-службе ведомства.