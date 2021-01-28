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    28 января 2021, 22:13

    Водитель сбил ребенка и скрылся на Кубани

    Артур Блянихов

    В Краснодарском крае правоохранители ищут автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

    По данным издания, авария произошла в Усть-Лабинске на улице Заполотняной. Неустановленное авто сбило девочку, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы, а водитель покинул место происшествия. Городская администрация попросила свидетелей помочь в поиске уехавшего автомобилиста.