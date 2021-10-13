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    13 октября 2021, 17:33

    Водитель сбил подростков в Ивановской области и скрылся

    ДТП произошло на трассе Михалево — Иневеж

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники гоставтоинспекции Ивановской области разыскивают водителя, который сбил двух подростков и скрылся. Авария произошла накануне на дороге Михалево - Иневеж. Об этом сообщил «Царьград».

    По словам пострадавших, они шли около половины девятого вечера вдоль дороги и были сбиты неизвестной машиной. В больнице врачи диагностировали у них ушибы и ссадины: у 17-летнего подростка нашли сочетанные травмы, у 14-летнего — ушибы.

    Всех возможных свидетелей просят позвонить по номеру дежурной части (4932) 30-44-35. Предположительно, скрывшийся водитель управлял ВАЗом. У машины может быть разбита фара.