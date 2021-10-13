Водитель сбил подростков в Ивановской области и скрылся

Сотрудники гоставтоинспекции Ивановской области разыскивают водителя, который сбил двух подростков и скрылся. Авария произошла накануне на дороге Михалево - Иневеж. Об этом сообщил «Царьград».

По словам пострадавших, они шли около половины девятого вечера вдоль дороги и были сбиты неизвестной машиной. В больнице врачи диагностировали у них ушибы и ссадины: у 17-летнего подростка нашли сочетанные травмы, у 14-летнего — ушибы.

Всех возможных свидетелей просят позвонить по номеру дежурной части (4932) 30-44-35. Предположительно, скрывшийся водитель управлял ВАЗом. У машины может быть разбита фара.